1:3 der Lilien am „Bölle“

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Hessen kassierten am Freitagabend gegen Fortuna Düsseldorf eine bittere 1:3 (0:2)-Heimniederlage und verpassten den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Rouwen Hennings (16.), ein Eigentor von Klaus Gjasula (41.) und Khaled Narey (76.) besiegelten vor 12 450 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor die erste Niederlage für die Lilien seit sieben Spielen. Das Tor von Phillip Tietz (85./Foulelfmeter) hatte nur noch statistischen Wert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwar setzten die Hausherren durch einen Kopfball von Gjasula (2.) an den Pfosten das erste Offensivzeichen. Danach kontrollierte aber die Fortuna das Spiel. Hennings schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze ins rechte untere Eck. Auch am zweiten Treffer war Hennings beteiligt: seinen Distanzschuss fälschte Gjasula unhaltbar für Lilien-Torwart Marcel Schuhen ab. Nach dem Wechsel traf Darmstadts Tietz nur den Pfosten, während Narey aus 17 Metern einnetzte. dpa