„Wegen Uwe spielen Kids Handball“

Mannheim. Uwe Gensheimer prägte 16 Jahre lang die deutsche Nationalmannschaft. Diese Redaktion hat sich bei langjährigen Weggefährten und Größen des Handballs umgehört, wie sie den Mannheimer wahrgenommen haben.

Andreas Michelmann (Präsident des Deutschen Handballbundes): „Was mich an Uwe Gensheimer fasziniert? Natürlich seine Interpretation der Rolle des Linksaußen, aber noch mehr, was die Handball-Nationalmannschaft für ihn sichtbar bedeutet hat. Ich habe ihn von Beginn an als einen Spieler und später Kapitän wahrgenommen, der immer sehr gern und mit Stolz zu uns gekommen ist. Darüber hinaus war unser persönlicher Kontakt sehr herzlich – auch in der Zeit, als er in Frankreich für Paris Saint-Germain gespielt hat. Wir haben stets offen und klar miteinander gesprochen. Es ist klar, dass Uwe als Kapitän in Verhandlungen mit dem DHB immer die Interessen der Spieler wahrgenommen hat. Wir sind stolz und dankbar, dass wir den Spieler und Menschen Uwe Gensheimer über lange Jahre als Top-Athleten und Kapitän in unserer Nationalmannschaft erleben durften. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt seiner Karriere. Ich wünsche Uwe von Herzen noch viele erfolgreiche Jahre bei den Rhein-Neckar Löwen und in der Handball-Bundesliga.“

Martin Strobel (Gensheimers Kollege in Junioren- und A-Nationalmannschaft, bestritt gefühlt 137 seiner 147 Länderspiele mit Gensheimer): „Uwe und ich kennen uns seit dem 13. oder 14. Lebensjahr. Schon damals war er nicht nur ein Anführer, sondern es war auch für jeden sichtbar, dass Uwe ein Weltklassespieler werden kann. Genau das hat sein Weg dann auch gezeigt. Sein Handgelenk ist einmalig, als Kapitän hat er immer zum Wohlwollen des Handballs und im Interesse des Teams gehandelt. Uwe ist ganz einfach ein großer Spieler, dem ich eine Goldmedaille mit der Nationalmannschaft gegönnt hätte. Aber auch ohne diesen Titel ist seine Karriere nicht unvollendet. Im Gegenteil: Uwe hat so viele Dinge für den Handball geleistet, die wir momentan noch gar nicht richtig sehen. Mit seiner spektakulären Spielweise hat er dazu beigetragen, dass Kinder Handball spielen, dass Kinder Linksaußen werden wollen. Dieser Mehrwert ist viel, viel größer als jeder Titel.“

Christian Prokop (Handball-Bundestrainer von 2017 bis 2020): „Mit Uwe Gensheimer verlässt leider einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Handballs die Nationalmannschaft. Er ist ein Ausnahme-Spieler mit unglaublichen handballerischen Fähigkeiten. Uwe war dadurch, aber vor allem durch seine Bodenständigkeit und Nahbarkeit eines der zugkräftigsten Vorbilder für Fans, Kinder und Jugendliche. Ich persönlich darf auf eine sehr schöne und intensive Zeit mit ihm zurückblicken. Gerade bei der Heim-Weltmeisterschaft 2019 ist Uwe bedingungslos vorangegangen, hat das Team und die Fans mitgerissen und konnte mit seiner Leistung eines seiner konstantesten Turniere spielen. Es ist sehr schade, dass er nicht mehr für unser Land auflaufen wird. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute, vor allem aber weiterhin viel Spaß bei seiner Leidenschaft Handball.“ (Bilder: dpa)

