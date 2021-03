Mannheim. Am Mittwochnachmittag überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Als Sebastian Hinze am Telefon gefragt wird, ob er entsprechende Informationen dieser Redaktion bestätigen kann, wonach er ab 2022 neuer Trainer der Rhein-Neckar Löwen wird, dementiert er das nicht, sondern sagt: „Ich habe gerade andere Sorgen. Wir haben Covid-Fälle in der Mannschaft.“

In der Mannschaft, das

...