Irgendwann in den Tagen nach Ostern steht für Alfred Gislason ein Treffen mit Philipp Weber an. Das hat der Handball-Bundestrainer bereits angekündigt, ohne einen genauen Termin zu nennen. Was aber auch nicht so wichtig ist. Ohnehin können sich die zwei recht kurzfristig verabreden. Gislason wohnt in einem Kutscherhaus in Wendgräben, einem Landkarten-Klecks im Nordosten Sachsen-Anhalts. Nur

...