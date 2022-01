Wagners Karriere auf Umwegen

Bratislava. Der knapp 40 Kilometer lange Abstecher von seiner Ludwigshafener Wohnung zu seinen Eltern nach Wiesloch blieb Hendrik Wagner erspart. Dabei lagen doch seine Klamotten für die deutsche Handball-Nationalmannschaft noch dort. Und jetzt brauchte er sie nicht nur plötzlich, sondern auch ganz dringend. Am Samstagabend um kurz vor 23 Uhr rief ihn Erik Wudtke an. Der Co-Trainer der DHB-Auswahl eröffnete dem Rückraumspieler des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen, dass er doch bitte am nächsten Morgen in den slowakischen EM-Vorrundenspielort Bratislava reist. Wagner freute sich, das steht ja außer Frage. Aber er hatte auch ein bisschen Stress.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Meine Handballschuhe lagen noch in der Trainingshalle bei den Eulen. Die musste ich erstmal holen. Gott sei Dank hat mein Papa mir meine DHB-Kleidung mitgebracht, als er mich zum Flughafen gefahren hat“, sagt Wagner, der im Aufgebot des Europameisters von 2016 den positiv auf Corona getesteten Julius Kühn ersetzt und im abschließenden EM-Vorrundenspiel gegen Polen am Dienstag (18 Uhr) „auf jeden Fall“ zum Kader gehören wird, wie Alfred Gislason verriet. Der Bundestrainer ist voll des Lobes für den Mann, der zweifelsohne zu den Senkrechtstartern im deutschen Handball gehört.

In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wird jedes Jahr der Titel für den „Most Improved Player“, den Spieler mit dem größten Leistungssprung, vergeben. Und gäbe es diese Ehrung in der Handball-Bundesliga auch, hätte Wagner diesen Preis definitiv 2021 bekommen. Er konnte den Abstieg der Eulen zwar nicht verhindern, wird aber einfach jeden Tag besser. „Hendrik ist wurfgewaltig, spielerisch stark und hilft uns in der Abwehr“, fasst Gislason das Komplett-Paket zusammen.

„Das Thema Profi war erledigt“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass Wagner nun vor seinem EM-Debüt steht, hätte vor einiger Zeit niemand zu träumen gewagt. Noch nicht einmal er selbst. Bis Sommer 2018 war der 24-Jährige noch in der fünftklassigen Badenliga aktiv. Er schloss sein Studium ab und Handball war einfach nur ein Hobby, dem er in der Freizeit mit seinen Freunden nachging. „Als Kind gab es natürlich diesen Profitraum“, erinnert sich der Rechtshänder, der in jungen Jahren häufiger in der Mannheimer SAP Arena saß und Spiele des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen verfolgte. „Wenn man dann da so sitzt, will man da auch mal auf der Platte stehen. Aber ich habe mich in Wiesloch wohl gefühlt, war auch nie gefragt bei größeren Vereinen und habe auch keine Ausbildung in einem Internat durchlaufen. Deswegen habe ich studiert. Und da war das Thema Profi auch eigentlich für mich erledigt.“ Trotzdem schaffte er es nach ganz oben, weshalb die Geschichte über die Karriere von Hendrik Wagner auch die Geschichte von Umwegen ist.

Zweifel sind Geschichte

Sein ehemaliger Ludwigshafener Trainer Ben Matschke sagte einmal, dass man den Rückraumspieler ab und zu daran erinnern müsse, wie gut er eigentlich sei. Wagner selbst räumt ein, früher selbst nicht so recht an seine große Qualität geglaubt zu haben, obwohl es zuletzt konsequent bergauf ging. Erst beim Drittligisten SG Leutershausen, dann bei den Eulen: „Ich kam aus der Dritten Liga zu den Eulen, das war ein großer Schritt. Ich musste mich daran gewöhnen, mit Bundesligaspielern zu trainieren und auch zu spielen. Ich habe mich gefragt, ob ich das schaffe, ob der Schritt nicht zu groß ist.“

Diese Selbstzweifel sind mittlerweile Geschichte. Wagner trägt den Bundesadler auf der Brust. Auch weil sein Papa die Klamotten mitgebracht hat.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3