Vierte Niederlage in Serie: Rhein-Neckar Löwen kassieren 42 Gegentore gegen Gummersbach

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie unterlagen die Löwen auch im Heimspiel am Sonntag dem VfL Gummersbach mit 37:42 (18:24).

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze startete schwach ins Spiel und lief in der SAP Arena von Beginn an einem Rückstand hinterher. Schon zur Halbzeit hatten sich die Gummersbacher eine Sechs-Tore-Führung erspielt.

Nach der Pause zeigten sich die Mannheimer verbessert und erzielten direkt vier Tore in Folge und verkürzten somit auf 22:24. Doch Gummersbach hielt dagegen und lag nach 47 Minuten wieder mit 32:27 in Führung. In der Schlussphase starteten die Löwen eine kurze Aufholjagd und kamen bis auf einen Treffer heran (34:35). Aber erneut hielt der VfL dem Druck der Kurpfälzer stand und holte sich den Sieg in Mannheim.

Wurfgewaltig: Der Gummersbacher Julian Köster ließ sich von der Löwen-Abwehr um Ymir Örn Gislason und Olle Forsell Schefvert nicht aufhalten. © PIX-Sportfotos

Als Nächstes steht für die Löwen das Final Four im Deutschen Handball-Pokal an. Am Samstag (16.10 Uhr) spielen die Gelbhemden im Halbfinale in Köln gegen die SG Flensburg-Handewitt um den Einzug ins Pokalfinale.