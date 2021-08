Uwe Gensheimer als Kapitän der Rhein-Neckar Löwen wiedergewählt

Berlin. Uwe Gensheimer bleibt auch in der kommenden Saison Kapitän des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen. Der 34-jährige wurde während des Trainingslagers in Ischgl von seinen Mitspielern gewählt, nachdem der neue Coach Klaus Gärtner dem Team die Entscheidung über den Posten überlassen hatte. Das teilten die Mannheimer am Samstag mit. Der Linksaußen war nach der enttäuschenden Olympia-Teilnahme der Deutschen als Kapitän aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte seine DHB-Karriere beendet.

