Unaufgeregt Richtung Rampenlicht

Bratislava. Es war bekannt, dass Julian Köster ein großes Talent ist. Schließlich spielt er gerade beim VfL Gummersbach die „2. Handball-Bundesliga in Grund und Boden“, wie Nationalspieler Timo Kastening betont. Hin und wieder bedarf es aber eines Schlüsselmomentes, um aus einem Hochbegabten auch einen Mann werden zu lassen, der ganz wichtig für ein Team sein kann. Weil er in entscheidenden Momenten entscheidende Dinge tut.

Gefördert von einem Ex-Löwen

Köster durchlief dieses Erweckungserlebnis am Dienstagabend, als der 21-Jährige bei der Europameisterschaft tatsächlich entscheidende Dinge in entscheidenden Momenten tat und seinen Teil zum 30:23-Sieg der deutschen Nationalmannschaft über Polen beitrug. Sechs Tore bei sechs Versuchen und vier Assists standen in seiner Bilanz, zudem holte er einen Siebenmeter und eine Zeitstrafe heraus, was ihm die Auszeichnung zum besten Spieler des Spiels einbrachte.

„Das war das i-Tüpfelchen“, freute sich der Rückraum-Rechtshänder, der die Ehrung zwar glücklich strahlend, dann aber doch eher zurückhaltend entgegennahm. Im Gegensatz zu Erik Wudtke, der zeitgleich überschwänglich die Arme in die Höhe reckte, was übrigens einen ganz einfachen Grund hatte. Der Co-Trainer der Nationalmannschaft entdeckte Köster einst in der Kreisauswahl, wurde dann zu seinem Förderer in der U19 des Deutschen Handballbundes (DHB) und nun sind sie bei der A-Nationalmannschaft vereint, weil Köster zuletzt keine Schritte, sondern eher Sprünge in seiner Entwicklung machte.

Bundestrainer Alfred Gislason verriet, dass er sich „bei der Suche nach Talenten“ viele Spiele der Zweiten Liga heruntergeladen und schließlich genauer hingeschaut habe, als er diesen Zwei-Meter-Schlaks namens Köster sah. „Er ist ein außergewöhnlicher Abwehrspieler“, lobte der Isländer schon vor dem Turnier. Bei der EM überzeugte der 21-Jährige ihn jetzt auch in der Offensive.

Dass die Laufbahn des Rückraumspielers momentan an Fahrt aufnimmt, liegt wiederum auch an einem Landsmann des Bundestrainers. Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen Gudjon Valur Sigurdsson, der in der Bundesliga von 2008 bis 2011 und von 2016 bis bei den Rhein-Neckar Löwen spielte, ist Kösters Trainer in Gummersbach. Und ganz offenbar der richtige Mann am richtigen Ort, wenn man den Senkrechtstarter so schwärmen hört: „Ich kann von Gudjon Valur unfassbar viel lernen. Er hat alles gesehen, alles mitgemacht, so viel gewonnen. Er ist einer der professionellsten Handballer, die jemals gespielt habe. Die Arbeit mit ihm macht Spaß.“

Sigurdsson schätzt die Cleverness in der Abwehr, die Spielintelligenz und den Wurf seines Zöglings. Der Isländer hat Köster in den vergangenen Monaten geformt, geschliffen, gefördert, will im Gespräch mit dieser Redaktion aber nicht so viel über den deutschen EM-Helden sagen und spielt seinen Anteil an dessen Entwicklung herunter: „Ich habe nichts gemacht. Julian hat sich das selbst verdient und erarbeitet. Lasst ihn das Scheinwerferlicht genießen, ich bleibe an der Seitenlinie. Der Junge ist top.“ Gegen Polen haben es alle gesehen.