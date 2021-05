Tollbring verlässt Löwen, ein Duo bleibt

Mannheim. Der schwedische Handball-Nationalspieler Jerry Tollbring verlässt die Rhein-Neckar Löwen und wechselt am Saisonende zum dänischen Erstligisten GOG Gudme. Außerdem verlängert der nordbadische Bundesligist die am Saisonende auslaufenden Verträge von Mait Patrail und Niclas Kirkeløkke um jeweils ein Jahr bis Sommer 2022. Das berichtet der Mannheimer Morgen mit Verweis auf vereinsinterne Quellen. Tollbring ist vertraglich noch bis 2023 an den Club gebunden, ist hinter Nationalspieler Uwe Gensheimer aber nur zweite Wahl.

