Klaus Gärtner sagte einen kleinen Satz, der in Wahrheit ein ganz großer war. Weil die Worte eine gewisse Aussagekraft hatten und vor allem ehrlich - um nicht zu sagen: schonungslos - auf den Punkt brachten, wo die Rhein-Neckar Löwen nach einem dramatischen Absturz und unzähligen falschen Personalentscheidungen mittlerweile in der Handball-Bundesliga gelandet sind. „Wie bei so vielen Duellen im

...