  Sieg gegen Trebnje - Löwen machen Achtelfinale in European League klar

Mannheim. Die Handballer der Rhein-Neckar-Löwen haben das Spiel in der EHF European League gegen Trimo Trebnje 31:28 (15:11) gewonnen. Damit zog die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb vorzeitig als Gruppensieger ins Achtelfinale des Wettbewerbs ein. Entscheidenden Anteil am Sieg hatte Philipp Ahouansou, der elf Treffer erzielen sollte und somit bester Werfer der Partie war.

Nachdem sich die Löwen im ersten Durchgang eine zwischenzeitliche Sechs-Tore-Führung in der SAP Arena herausspielten, schmolz dieser noch einmal auf zwei Tore. Mit Ende der Hälfte gelang es der Mannschaft aber noch zwei Tore zu erzielen und somit mit vier Treffern Vorsprung in die Pause zu gehen. In Hälfte zwei sollten die Gäste aus Slowenien diesen nicht mehr aufholen können. Der Löwen-Vorsprung pendelte sich größtenteils zwischen drei und fünf Treffern ein. Am Ende gewannen die Badener schließlich mit 31:28.