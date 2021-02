Mannheim. Immerhin dürfen sie wieder in die Halle, als Mannschaft trainieren, sich als Gemeinschaft fühlen. „Das ist ein großes Privileg. Und das wissen die Jungs zu schätzen. Ihnen ist klar, dass sie sich im Gegensatz zu ihren Mitschülern wenigstens bei uns im Training mit anderen treffen können, dass sie ihrem Sport nachgehen dürfen“, sagt Michel Abt, der Trainer der Drittliga-Mannschaft (U 23) der Rhein-Neckar Löwen. Seit dem 18. Januar greift eine Sondergenehmigung für sein Team sowie für die U 19 und die U 17, alle drei Mannschaften wurden als Unterbau des Bundesliga-Kaders dem Leistungssport zugeordnet. Und nur der darf bekanntlich momentan in Deutschland ausgeübt werden. Natürlich unter Einhaltung von Hygieneregeln – und selbstverständlich gehören auch regelmäßige Corona-Tests dazu.

Michel Abt (rechts, hier mit Löwen-Sportchef Oliver Roggisch) sieht Probleme auf die Jugendspieler zukommen, die in diesem Jahr in den Herrenbereich wechseln. © Pix

Der erste Lockdown wirkt nach

AdUnit urban-intext1

Abt ist froh darüber, zumindest diese Trainingsgelegenheit zu bekommen. Er denkt an die reinen Amateurvereine, die nach der Pandemie möglicherweise zum Teil in bestimmten Jahrgängen gar keine Jugendmannschaften mehr stellen können, weil Kinder und Jugendliche nach der langen Zwangspause die Lust auf Handball verloren haben. „Das wird hier und da für Probleme sorgen“, glaubt der 30-Jährige, der gerade seinen Trainer-A-Schein macht und im vergangenen Jahr interimsweise nach der Entlassung von Kristján Andrésson auch bei der Bundesliga-Mannschaft in der Verantwortung stand. Eine Trainerlaufbahn im Profibereich kann sich Abt immer noch vorstellen, als Lehrer hat er sich aber längst schon ein sehr sicheres zweites Standbein aufgebaut und kümmert sich eben parallel um den Löwen-Nachwuchs, auf den er trotz der momentanen Trainingsmöglichkeit ebenfalls einige Schwierigkeiten zukommen sieht.

„Man darf nicht nur den jetzigen Lockdown sehen, sondern muss den aus dem vergangenen Frühjahr dazunehmen“, blickt Abt zurück. Damals stoppte der Spielbetrieb im März, die Saison wurde nicht mehr aufgenommen und auch in der neuen Runde wurden bislang nur sehr wenige Begegnungen ausgetragen. „Wir werden also im Sommer Jungs bei uns haben, die nach nur etwa zehn Spielen für die U 19 in den Herrenbereich wechseln. Für diese Spieler wird das nicht ganz einfach. Der komplette Adaptionsprozess, der normalerweise viel länger ausfällt, ist uns weggebrochen“, benennt Abt das Problem mit dem schwierigen Schnelldurchlauf. Kurzum: Während in der Vergangenheit die Talente der U19 behutsam und kontinuierlich in die Drittliga-Mannschaft eingebaut wurden und sich dort mit körperlich deutlich robusteren 30-Jährigen messen konnten, fällt diese Phase der Annäherung nun komplett weg. Dabei sind genau diese Erfahrungen von großer Bedeutung, um im Herrenbereich Fuß zu fassen.

Einer, der genau das weiß und auch bestätigt, ist Philipp Ahouansou. Der 19-Jährige gehört seit dieser Saison zum Profikader der Löwen, den Weg dorthin machte er über das Drittliga-Team, nachdem er für die U19 zu gut und praktisch unterfordert war. „Es ist einfach wesentlich schwerer, sich im Herrenbereich durchzusetzen. Man muss mehr investieren, um ein Tor zu erzielen. Auch in der Dritten Liga. Da bekommt man schon mal richtig einen vor den Latz geknallt“, sagt Ahouansou, der zuletzt in der Euroepan League elf Tore gegen Trimo Trebnje erzielte und so richtig auf sich aufmerksam machte – wenn auch nur gegen einen international eher zweitklassigen Gegner.

AdUnit urban-intext2

Abt verfolgt den Werdegang des Rückraummannes genau. Und auch den von David Späth, der eigentlich sogar noch in der U 19 spielen dürfte, aber schon mehrfach bei den Profis im Tor zum Einsatz kam. Gerade die internationalen Begegnungen eignen sich Abts Meinung nach, um den beiden Hochbegabten Spielzeit zu geben. All den anderen talentierten Nachwuchskräften würden für die Anschlussförderung Drittliga-Begegnungen helfen. Doch die gibt es eben nicht. Die Folgen dürften sich erst mit Verzögerung bemerkbar machen.