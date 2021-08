Rhein-Neckar Löwen ziehen Wechsel vor: Slowene Horzen kommt sofort

Rhein-Neckar Löwen Horzen soll sofort zu den Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen intensivieren ihre Bemühungen um einen vorzeitigen Transfer des slowenischen Handball-Nationalspielers Kristjan Horzen (Bild). „Wir sind an dem Thema dran“, bestätigte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann auf Anfrage entsprechende Informationen dieser Redaktion. Entschieden sei aber noch nichts. Kreisläufer Horzen ist noch bis zum nächsten Jahr vertraglich an den slowenischen Spitzenclub RK Celje gebunden, hat bei den Löwen aber ein Arbeitspapier ab Juli 2022 unterzeichnet. Bei einem Transfer in diesem Jahr wäre eine Ablösesumme fällig, eine endgültige Entscheidung wird zeitnah erwartet. Die Löwen stehen bei dieser Personalie ein wenig unter Handlungsdruck, in ihrem Kader haben sie in der Offensive keinen adäquaten Ersatz für Jannik Kohlbacher. Sollte der Europameister von 2016 ausfallen, müsste Ymir Gislason am Kreis spielen. Der Isländer ist allerdings ein Defensivspezialist, was in seinen bisherigen Einsätzen im Angriff auch deutlich wurde. Trainer Klaus Gärtner würde sich zweifelsohne über einen frühzeitigen Wechsel des 21-jährigen Horzen freuen. Schon vor dem Trainingsauftakt Ende Juli lobte er im Gespräch mit dieser Redaktion die Qualitäten des Neuen: „Kristjan ist genau der Spieler, den wir gesucht haben.“ Horzen verteidigte in Celje zuletzt auf der Halbposition, kam aber zuvor auch im Mittelblock zum Zug. Im Angriff sei er „richtig gut“, wie Gärtner meinte: „Kristjan hat einen brutalen Körper, eine gute Beinarbeit und ist ganz einfach ein richtiger Athlet.“ Viel spricht dafür, dass er das bald im Löwen-Trikot zeigt.

