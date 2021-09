Rhein-Neckar Löwen verpassen Gruppenphase der European League

Lissabon. Die Rhein-Neckar Löwen haben die Gruppenphase der European League überraschend verpasst. Der favorisierte Handball-Bundesligist verlor am Dienstagabend sein Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde bei Benfica Lissabon nach enttäuschender Vorstellung mit 28:33 (13:18). Das Hinspiel vor einer Woche in Heidelberg war 31:31 ausgegangen.

Vor 1000 Zuschauern war Nationalspieler Juri Knorr mit sechs Treffern bester Torschütze der Löwen, die aufgrund einer Vielzahl an technischen Fehlern und einer miserablen Chancenverwertung zu keiner Zeit eine Chance auf das Weiterkommen hatten.