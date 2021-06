Was für eine Dramatik, was für eine Spannung, was für ein Krimi: Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga am Sonntag kurz davorgestanden, dem THW Kiel die Meisterschaft zu vermiesen. Beim 25:25 (12:13) lagen die Badener in der Schlussphase stets einen Treffer in Front, auch der letzte Angriff der Partie gehörte der Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner, die wirklich alles gab.

...