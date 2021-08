Bietigheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die kommende Saison verloren. Am Freitagabend kassierten die Badener eine 29:33 (17:16)- Niederlage bei der SG BBM Bietigheim. Bester Werfer bei den Löwen, die vor rund 400 Zuschauern in der Viadukthalle ohne die Olympia-Teilnehmer Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher, Juri Knorr, Albin Lagergren und Andreas Palicka angetreten waren, war Philipp Ahouansou mit acht Treffern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1