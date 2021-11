Rhein-Neckar Löwen verlieren in Flensburg

Flensburg. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstag in der Handball-Bundesliga mit 26:31 (11:17) gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren.

Zu Anfang gestaltete sich die Partie in der FlensArena ausgeglichen. Die Löwen hielten bis zur 10. Minute und einem Stand von 3:4 gut mit. Dann zogen die Flensburger jedoch deutlich davon, auch weil den Badenern daraufhin bis zu 25. Minute nur noch drei Tore gelingen sollten. Somit gingen die Norddeutschen mit 14:6 in Führung. Bis zum Ende des ersten Durchgangs erholten sich die Gäste wieder ein wenig. Fünf weitere Treffer sollten auf der Habenseite stehen, die Flensburger ihrerseits trafen dreimal. Somit ging es mit einem Ergebnis von 11:17 aus Sicht der Löwen in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte holten die Löwen zunächst schnell auf und glichen in der 40. Minute zum 20:20 aus. Das sollte sich jedoch nicht auszahlen. Die Hausherren spielten sich bis zur 55. Minute bei einem Zwischenergebnis von 28:22 einen Sechs-Tore-Vorsprung heraus. Die Partie war somit entschieden. Schließlich traten die Löwen mit einer 26:31-Niederlage die Heimreise an.

Bester Werfer der Partie war Flensburgs Hampus Wanne mit sieben Treffern. Erfolgreichster Schütze bei den Löwen war Andy Schmid mit fünf Toren.

