Rhein-Neckar Löwen verlieren Auswärtsspiel gegen Balingen-Weilstetten

Balingen. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Mittwoch das Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga gegen HBW Balingen -Weilstetten mit 30:32 (15:12) verloren. Die Badener legten dabei in der Sparkassen Arena einen Start nach Maß hin und führten in der 4. Minute bereits mit 3:0. Nachdem Balingen in der 7. Minute der Treffer zum 3:3 gelang, entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Bis zur 23. Minute wechselte die Führung hin und her. Durch einen Zwischensprint legten die Löwen dann erneut drei Tore vor. So stand es in der 25. Minute 14:11 für die Gäste. Der Drei-Tore-Vorsprung wurde schließlich mit in die Pause genommen. Mit 15:12 ging es in die Kabine.

Im Zweiten Durchgang fanden die Hausherren gleich gut ins Spiel. In der 36. Minute glich Balingen so zum 16:16 aus. Fünf Minuten später sollten die Gastgeber dann einen kleinen Lauf starten, weswegen sie in der 43. Minute beim Stand von 22:19 mit drei Treffern vorne waren. Davon konnten sich die Löwen bis zum Ablauf der 60 Minuten nicht erholen. Am Ende stand eine 30:32-Niederlage auf der Anzeigetafel.

Bester Werfer der Partie war Löwe Jerry Tollbring mit neun Treffern.