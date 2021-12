Rhein-Neckar Löwen verlängern ihren Vertrag mit Kapitän Uwe Gensheimer

Rhein-Neckar. Löwen-Kapitän Uwe Gensheimer hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen um zwei Jahre verlängert und wird somit mindestens bis zum Ende der Saison 2023/24 das Trikot des zweifachen deutschen Meisters und Pokalsiegers von 2018 tragen. Dies teilte der Klub am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. „Die Rhein-Neckar Löwen sind mein Herzensverein. Ich habe die gesamte Historie des Vereins mit durchlebt, von der zweiten Liga bis zur Meisterschaft und in die Champions League. Und ich weiß, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Wir stehen vor großen Herausforderungen und mitten in einem Umbruch, den ich unbedingt mitgestalten und bei dessen Gelingen ich sehr gerne helfen möchte“, kommentiert Uwe Gensheimer seine Entscheidung für die Vertragsverlängerung.

Gensheimer trägt seit 2003 das Trikot der Löwen. Mit ihnen wurde er Handballer des Jahres, Torschützenkönig der Handball-Bundesliga, EHF-Cup-Sieger, Deutscher Meister, Kapitän und Rekord-Torschütze der Handball-Nationalmannschaft. Für die Löwen hat er allein in der HBL mehr als 400 Spiele absolviert und mehr als 2200 Tore erzielt.