Mannheim. In der Handball-Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen mit 22:27 gegen den SC Magdeburg verloren. In der SAP Arena führten die Magdeburger bereits zur Halbzeit mit 12:9. Damit hat der SCM nun fünf Punkte Vorsprung vor den Löwen und kann nicht mehr vom dritten Tabellenplatz verdrängt werden.

AdUnit urban-intext1

Am vorletzten Spieltag der Saison treten die Löwen am Donnerstag (19 Uhr) bei TuSEM Essen an.