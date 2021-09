Rhein-Neckar Löwen und Benfica Lissabon trennen sich unentschieden

Heidelberg. Die Rhein-Neckar Löwen haben sich am Dienstag in der European League mit einem 31:31 (15:16)- Unentschieden von Benfica Lissabon getrennt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Handball Löwen mit Remis gegen Lissabon 8 Bilder Mehr erfahren

Die erste Hälfte im Heidelberger SNP Dome verlief ausgeglichen, auch wenn es den Löwen beim Stand von 5:3 (8. Minute) nur einmal gelang, selbst in Führung zu gehen. Mit mehr als zwei Toren ließen die Hausherren die Portugiesen jedoch nicht davonziehen. Am Ende der ersten 30 Minuten ging es somit bei einem Halbzeitstand von 15:16 mit einem knappen Rückstand in die Pause.

In der zweiten Hälfte betrug der Vorsprung der Gäste zwischenzeitlich bis zu vier Tore. So stand es in der 43. Minute 19:23 aus Sicht der Löwen, die sich aber wieder herankämpften. In der 49. Minute gelang der Ausgleich zum 25:25. Bis zum Ende blieb es daraufhin eine enge Partie, in der die Badener beim Stand von 30:28 in der 55. Minute sogar selbst mit zwei Toren vorn waren. Der Vorsprung wurde jedoch nicht über die Zeit gerettet, sodass es mit einem 31:31-Unentschieden von der Platte ging.