Rhein-Neckar Löwen starten Einzelticket-Verkauf

Mannheim. Ab sofort können für die ersten beiden Heimspiele der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga Einzeltickets erworben werden. Das teilte der Club mit. Am 12. September (14 Uhr) treffen die Badener auf den SC Magdeburg, am 26. September (Uhrzeit noch offen) geht es gegen Frisch Auf Göppingen.

Erhältlich sind die Einzeltickets im Onlineshop der SAP Arena, auf der Löwen-Geschäftsstelle in Mannheim (Franz-Grashof-Straße 5-7, Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr) sowie am Ticketschalter der SAP Arena zwischen Eingang A und B (Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr). VIP-Tickets können über Telse Goede bezogen werden (goede@rhein-neckar-loewen.de).

Es werden ausschließlich personalisierte Tickets herausgegeben. Zutrittsberechtigt sind nur Personen, die vollständig geimpft (mindestens zwei Wochen), genesen (positiver Test, der max. sechs Monate und mind. 28 Tage zurückliegt) oder getestet (max. 24 Stunden vor der Veranstaltung) sind und dies entsprechend nachweisen können. Zudem besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände.