Rhein-Neckar-Löwen spielen gegen Minden

Mannheim. Die Rhein-Neckar-Löwen haben am Donnerstag den GWD Minden in der Handball-Bundesliga zu Gast in der SAP Arena. Los geht es um 19.05 Uhr. Aufgrund der Alarmstufe, die am Mittwoch in Kraft getreten ist, gilt in der SAP Arena die 2G-Regel. Nach den jüngsten Niederlagen gegen Lemgo und in Flensburg sehnen sich Mannschaft wie Fans nach einem Erfolgserlebnis. Von 12 bis 19 Uhr steht außerdem der Impfbus an der SAP Arena. Vorgenommen werden sowohl Erst- als auch Zweit- und Drittimpfungen. Immer erhältlich sind die Vakzine Biontech und Johnson & Johnson, manchmal auch von Moderna. Mitzubringen sind Ausweis sowie – falls vorhanden – Impfpass und Krankenversichertenkarte. Unter 16-Jährige müssen auch einen Erziehungsberechtigten dabei haben.

