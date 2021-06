Rhein-Neckar Löwen sind im Titelrennen das Zünglein an der Waage

Mannheim. Die Kräfte gehen langsam zur Neige, 37 Spiele allein in der Handball-Bundesliga zehren an den Reserven aller Beteiligten. Doch Patrick Groetzki machte während des 33:23-Erfolgs der Rhein-Neckar Löwen bei TuSEM Essen am Donnerstagabend den Eindruck, als sei er gerade aus einem Jungbrunnen entstiegen und hätte noch Energie für 37 weitere Spiele. Nicht weniger als zehn Mal versenkte der Linkshänder den Ball in den Maschen. Der Rekordspieler der Löwen stellte damit auch eine persönliche Bestmarke in dieser Spielzeit auf, was ihn schon ein bisschen stolz machte.

„Ja, das hat Spaß gemacht heute“, meinte Groetzki nach dem Kantersieg, bei dem er in einer verbesserungswürdigen ersten Halbzeit zu den Konstanten zählte und mit dazu beitrug, dass die Löwen immer in Front lagen. „Ich will auch vorangehen in so einem Spiel, vielleicht auch den einen oder anderen mitziehen nach der langen Saison und von Anfang an Gas geben – und das ist ganz gut gelungen“, meinte der unermüdliche Linkshänder.

Späths Gala-Vorstellung

Neben Groetzkis Torhunger hatten die Löwen aber auch einen Spieler in den Reihen, der sich aufs Tore verhindern spezialisiert hat und das gegen Essen fast in Perfektion zelebrierte. David Späth wehrte 19 Bälle ab, hatte eine Erfolgsquote von starken 45 Prozent, traf einmal sogar selbst ins verwaiste gegnerische Tor und parierte nicht zuletzt drei Strafwürfe. Dem frisch gebackenen Abiturienten schien an diesem Abend fast alles zu gelingen, was ihn zeitweise selbst etwas am Geschehen zweifeln ließ.

„Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, weil das die Bundesliga ist und davor habe ich ja nur A-Jugend und Dritte Liga gespielt“, verwies der 19-Jährige auf seine bisherige Vita, die ihm bis zu den Verletzungssorgen der Badener zwischen den Pfosten von Position vier oder fünf plötzlich ins Rampenlicht der besten Liga der Welt beförderte. „Dann hier so eine Leistung abzuliefern, darüber bin ich unfassbar stolz und glücklich. Das war auf jeden Fall mein bestes Bundesliga-Spiel“, legte sich der Youngster fest, nachdem er zuletzt beim Heimsieg gegen die MT Melsungen und deren Nationalspieler-Ensemble schon auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Den jungen Schlussmann sollte also nichts mehr schrecken. Dass im Saisonfinale am Sonntag gegen den THW Kiel (15.30 Uhr, SAP Arena) nun aber ein ganz anderes Kaliber als Absteiger Essen auf die Löwen zukommt, ist dem Nachwuchs-Keeper natürlich bewusst – von der persönlichen Perspektive einmal ganz abgesehen. „Kiel kenne ich ja sonst nur aus dem Fernsehen, das ist mein erstes aktives Spiel gegen den THW und ich freue mich extrem. So eine Leistung wie heute gibt dafür nochmals besonderen Antrieb“, blickt Späth dem großen Showdown entgegen, in dem die „Zebras“ ausgerechnet beim einstigen Verfolger den Titel perfekt machen können.

Eine Konstellation, die selbstverständlich auch den Badenern bewusst ist. Mit einem Heimsieg könnten sie schließlich die einen Punkt hinter Kiel liegende SG Flensburg-Handewitt zum Titelträger machen. Die Löwen wollen sich allerdings nicht nur auf die Rolle des Züngleins an der Waage reduzieren lassen, sondern ihren eigenen Weg gehen, ohne etwas herzuschenken.

„Nichts vorwerfen lassen“

„Ich finde, dass wir als Sportsmänner in dieses Spiel alles reinlegen müssen. Das gebietet schon das Fair Play“, betont etwa Trainer Klaus Gärtner mit Blick auf das ewig brisante Duell mit den Norddeutschen. „Deshalb gehen wir am Sonntag ’All in’, weil wir nicht zuletzt unseren Fans noch mal einen Heimsieg schenken wollen“, kündigt Gärtner die entsprechende Gegenwehr an.

Also Meistermacher oder Spielverderber? Dauer-Renner Groetzki sieht sich bei dieser Frage mit einem Augenzwinkern auf „ganz dünnem Eis“, bleibt dann aber konkret bei den Fakten. „Wir wissen, dass ganz Handball-Deutschland nach Mannheim schauen wird, um zu sehen, was dort passiert“, ist sich Groetzki der Bedeutung dieser Partie vollauf bewusst.

„Vom Papier sind wir im Vergleich der beiden Spiele für die Top-Mannschaften vielleicht der Gegner, gegen den eher ein Ausrutscher möglich ist. Aber das ist keine einfache Aufgabe, das wissen wir alle. Der THW Kiel wird alles dafür tun, um in Mannheim die Meisterschaft klarzumachen“, sagt Groetzki. „Aber am Ende wollen wir uns nichts vorwerfen lassen. Wir werden versuchen, unser Spiel zu machen – und dann schauen wir, was dabei herauskommt.“