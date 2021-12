Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen den TuS N-Lübbecke mit 35:25 gewonnen. Zur Halbzeit hatte es in der SAP Arena vor 750 Zuschauern bereits 16:11 für die Mannheimer gestanden.

Damit feierte das Team von Klaus Gärtner am Samstagabend, nach dem Einzug ins DHB-Pokal Viertelfinale gegen Stuttgart am Mittwoch, den nächsten Sieg. Am Mittwoch (19.05 Uhr) treten die Löwen beim HC Erlangen an.