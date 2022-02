Rhein-Neckar Löwen kassieren Heimniederlage gegen Wetzlar

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Heimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 27:30 verloren. Zur Halbzeit hatte es bereits 13:15 gestanden. In einer ausgeglichenen Partie kämpften sich die Löwen jedoch wieder zurück ins Spiel und trafen zwischenzeitlich zum 24:24-Ausgleich. Am Ende siegte jedoch das Team vom ehemaligen Eulen Ludwigshafen-Trainer Benjamin Matschke in der SAP Arena.

Die Löwen warten damit weiter auf den ersten Bundesliga-Sieg seit dem 18. Dezember. Das Team von Ljubomir Vranjes belegt aktuell den 12. Tabellenplatz. Wetzlar festigte durch den Auswärtssieg Rang fünf.