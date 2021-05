Die Rhein-Neckar Löwen rutschen immer tiefer in die Krise. Mit dem 26:30 (16:17) gegen den HC Erlangen kassierte der Mannheimer Top-Club bereits die dritte Liga-Niederlage in Folge und ist drauf und dran, die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb zu verspielen. Bezeichnend für die Verfassung der Badener: Wie bei der Niederlage in Stuttgart am vergangenen Sonntag liefen die Löwen

...