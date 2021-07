Rhein-Neckar Löwen holen slowenischen Handball-Nationalspieler

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben den slowenischen Handball-Nationalspieler Kristjan Horzen verpflichtet. Der 21 Jahre alte Kreisläufer soll spätestens im Sommer 2022 von Sloweniens Rekordmeister RK Celje zu den Mannheimern wechseln, wie der Club am Dienstag mitteilte. Horzen hat bereits einen Zweijahresvertrag bei den Löwen ab 2022 unterschrieben. Ob er möglicherweise schon in diesem Jahr nach Deutschland wechselt, dürfte nun auch von weiteren Verhandlungen mit Celje abhängen. "Seine Entwicklung ist vielen Clubs in Europa nicht verborgen geblieben", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

