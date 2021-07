Rhein-Neckar Löwen holen Dicou

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen sind auf der Suche nach einem zweiten Mann für die Rechtsaußenposition offenbar in Spanien fündig geworden. Wie die in Barcelona erscheinende Sport-Tageszeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, leiht der Bundesligist den 21-jährigen Mamadou Dicou vom spanischen Spitzenclub aus. Der Linkshänder soll bei den Löwen in der Bundesliga weitere Spielpraxis sammeln und ist bei den Badenern die Nummer zwei hinter Nationalspieler Patrick Groetzki. Eine Bestätigung der Löwen steht noch aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dicou war bei den Katalanen in der vergangenen Spielzeit die Nummer drei hinter Aleix Gomez und dem Slowenen Blaz Janc (beide 24). Er erzielte bei seinen Einsätzen insgesamt 86 Tore und durfte zudem auch fünfmal Champions-League-Luft schnuppern (9 Tore). Um sich weiterzuentwickeln, soll der ehemalige spanische Jugend- und Juniorennationalspieler nun in Deutschland Erfahrungen sammeln.

Wie „Mundo Deportivo“ berichtet, kam Dicou mit neun Jahren mit seinen Eltern aus dem Senegal nach Spanien und wohnte in der Nähe von Madrid. Später führte ihn der Weg in den Unterbau des FC Barcelona, mit 18 Jahren gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft.