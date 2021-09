Rhein-Neckar Löwen gewinnen Saisonauftaktspiel in Hannover

Hannover. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Saisonauftaktspiel in der Handball-Bundeliga beim TSV Hannover-Burgdorf mit 28:24 (16:11) gewonnen. In der ersten Hälfte der Partie vor 2353 Zuschauern in der ZAG Arena war zunächst keine der beiden Mannschaften in der Lage davonzuziehen. So stand es bis zur 22. Minute 10:10. Erst danach spielten sich die Löwen einen Vorteil heraus. Das Team von Trainer Klaus Gärtner schaffte es somit, bis zur Halbzeit mit fünf Toren in Führung zu gehen. Mit einem 16:11 ging es in die Pause.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren in der 38. Minute zunächst beim Stand von 17:19 bis auf zwei Tore heran. Der Anschlusstreffer sollte aber nicht gelingen. Der Vorsprung der Löwen pendelte sich in der Folge auf drei bis vier Tore ein. Nach 60 Minuten gingen die Badener somit mit einem 28:24-Sieg von der Platte.

Beste Werfer der Partie waren die Löwen Jannik Kohlbacher und Juri Knorr, die beide sechs Treffer erzielten. Ebenso viele Tore gelangen Johan a Plogv Hansen auf der Gegenseite.