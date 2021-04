Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben das Heimspiel am Donnerstag in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Nordhorn Lingen mit 30:26 (17:12) gewonnen.

Nachdem die Löwen in der 5. Minute mit 1:3 in der SAP Arena zurücklagen gelang durch zwei Treffer in der 6. Minute prompt der 3:3-Ausgleich. Bis zur 12. Minute war es beim Stand von 7:7 daraufhin ein ausgeglichenes Spiel. Danach zogen die Löwen bis zu 19. Minute mit vier Toren davon und führten 12:8. Bis zu Pause sollte der Löwen-Vorsprung noch auf fünf Tore anwachsen. Mit einem 17:12 ging es in die Kabinen.

In Durchgang zwei schwächelten die Löwen zunächst. Nach 35 Minuten kamen die Nordhorner beim Stand von 20:18 bis auf zwei Treffer heran. In der Folge hielten die Löwen den Abstand zwischen zwei und drei Toren. In der 47. Minute betrug der Vorsprung beim Stand von 24:23 plötzlich nur noch ein Treffer. Danach fingen sich die Löwen jedoch wieder und ließen nichts mehr anbrennen. Schließlich gewann die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb mit 30:26.

Bester Werfer der Partie war Robert Weber von der HSG mit acht Treffern. Bei den Löwen traf Andy Schmid mit sieben Treffern am häufigsten.

