Rhein-Neckar Löwen gewinnen DHB-Pokal-Spiel gegen Leipzig

Leipzig. Die Rhein-Neckar Löwen haben die zweite Runde im DHB-Pokal überstanden. Am Dienstagabend gewann die Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner mit 31:24 (15:12) im Auswärtsspiel gegen den SC DHfK Leipzig. Nachdem die Löwen zu Beginn des Spiels mit 1:4 zurücklagen (5. Minute), gelang es mit einem Drei-Tore-Lauf bis zur 8. Minute zum 4:4 auszugleichen. Daraufhin konnten sich die Löwen bis zur 17. Minute mit 10:7 absetzen. Bis zur Pause gelang es den Badenern, die Drei-Tore-Führung zu halten. Mit 15:12 ging es in die Kabinen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sieg gegen Leipzig Rhein-Neckar Löwen erreichen Pokal-Achtelfinale 9 Bilder Mehr erfahren

In Halbzeit zwei erwischten die Löwen den besseren Start. Somit setzten sich die Gäste mehr und mehr ab. In der 47. Minute betrug die Führung beim Stand von 25:17 acht Treffer. Danach ließen die Löwen nichts mehr anbrennen. Mit 31:24 gewannen die Löwen schließlich in Leipzig.