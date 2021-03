Leipzig. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben das Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag gegen den SC DHfK Leipzig mit 33:26 (17:11) gewonnen. Die Gäste hatten sich in der Quarterback Arena bis zur siebten Minute beim Stand von 6:2 bereits früh ein kleines Polster herausgespielt. Noch bis zur Pause sollte der Vorsprung der Badener auf sechs Tore anwachsen. Mit einem 17:11 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause kamen die Leipziger bis zur 39. Minute bei einem Stand von 16:20 noch mal bis auf vier Tore an die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb heran. Mehr war für die Hausherren aber nicht mehr drin. Die Löwen sollten daraufhin wieder davonziehen. Am Ende siegten die Gäste mit einem Sieben-Tore-Unterschied und feierten schließlich einen 33:26-Sieg.

Beste Werfer der Partie waren die Löwen Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki, die jeweils sieben Treffer erzielten.