Rhein-Neckar Löwen gewinnen deutlich im Auswärtsspiel gegen TuSEM Essen

Essen. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Donnerstag in der Handball-Bundesliga einen 33:23 (15:12)-Auswärtssieg gegen TuSEM Essen eingefahren. Die Badener führten vor 832 Zuschauern in der Sporthalle Am Hallo nach zehn Minuten beim Stand von 7:4 bereits mit drei Treffern. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Essener zum 8:8 in der 19. Minute gelang es den Löwen daraufhin, sich erneut abzusetzen. So war die Drei-Tore-Führung beim Stand von 15:12 zur Halbzeit wieder hergestellt.

Nach der Pause ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Die Hausherren sollten nicht mehr weiter verkürzen können. Bis Spielschluss zogen die Löwen mehr und mehr davon. Am Ende stand somit ein deutlicher 33:23-Auswärtserfolg zu Buche.

Bester Werfer der Partie war Löwe Patrick Groetzki mit zehn Treffern.