Coburg. Die Rhein-Neckar Löwen haben das Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga am Sonntag beim HSC Coburg mit 31:28 (14:13) gewonnen.

Beide Teams begegneten sich in der Anfangsphase des Spiels zunächst auf Augenhöhe. Erst in der 14 minute zogen die Löwen beim Stand von 8:6 erstmal mit zwei Toren davon. In der 16. Minute glichen die Coburger aber wieder zum 8:8 aus. Danach hatten die Badener einen Lauf von vier Toren und gingen somit in der 21. Minute mit 12:8 in Führung. Danach sollten der Mannschaft von Martin Schwalb nur noch zwei Tore bis zur Pause gelingen. Die Gastgeber dagegen drehten noch mal auf und kamen bis auf einen Treffer heran. Mit einem 14:13 ging es in die Kabinen.

Nachdem auch die Anfangsphase der zweiten Hälfte ausgeglichen begann, zogen die Löwen ab der 45. Minute zunächst deutlich davon. In der 53. Minute führten sie beim Stand von 29:23 bereits mit sechs Treffern. In der Folge sollten die Gäste noch einmal Zittern, als die Coburger ihren Rückstand bis zur 57. Minute bis auf zwei Tore verkürzten. Letztendlich sollte der Sieg aber über die Zeit gebracht werden. Nach 60 Minuten gingen die Löwen mit einem 31:28 als Gewinner von der Platte.

Bester Werfer der Partie war Jerry Tollbring mit acht Treffern.

