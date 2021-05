Rhein-Neckar Löwen gegen Erlangen ohne Jannik Kohlbacher

Mannheim. Die Handballer der Rhein-Neckar Löwen müssen im kommenden Spiel gegen den HC Erlangen am Samstag (13.30 Uhr) auf Kreisläufer Jannik Kohlbacher verzichten. Wie der Verein am Mittwoch auf Twitter mitteilte, zog sich Kohlbacher bei der 28:32-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den TVB Stuttgart eine Wadenverletzung zu. Kohlbacher hatte die Platte im Laufe des zweiten Durchgangs verlassen müssen.

Über die Schwere der Verletzung des 25 Jahre alten gebürtigen Bensheimers oder die Dauer des Ausfalls machten die Löwen keine Angaben.