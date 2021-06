Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Heimspiel vor 250 Zuschauern gegen die MT Melsungen souverän mit 31:22 (15:10) gewonnen. Durch den deutlichen Heimsieg setzen sich die Löwen in der Tabelle von ihrem direkten Konkurrenten Melsungen ab. Die Mannheimer stehen nach 34 Spielen auf Platz vier, der am Saisonende eine Teilnahme an der European League garantiert. Andy Schmid erzielte in der Partie sein 1.500 Tor für die Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga.

