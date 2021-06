Mannheim. Nach Monaten der gespenstischen Stille in der Mannheimer SAP Arena spielen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (16 Uhr) in der Handball-Bundesliga erstmals seit langer Zeit wieder vor Zuschauern. 250 Fans dürfen die Partie gegen Melsungen verfolgen. Sofern die Pandemie-Lage sich nicht verschlechtert, gilt das auch für die Spiele gegen den SC Magdeburg (19. Juni) und den THW Kiel (27. Juni.).

