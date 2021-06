Düsseldorf. Die Rhein-Neckar Löwen haben ihr Auswärtsspiel gegen den Bergischen HC mit 28:26 (14:13) gewonnen. In einer eng umkämpften Partie ragte besonders Kapitän Uwe Gensheimer heraus.

Die Mannheimer belegen in der Handball-Bundesliga drei Spieltage vor Saisonende weiterhin Platz vier. Am Samstag (18.30Uhr) empfangen die Löwen in der SAP Arena den Tabellendritten SC Magdeburg.