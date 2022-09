Sebastian Hinze weiß um die Reiserei. Er selbst hat sie jahrelang mitgemacht. Erst als Spieler des Bergischen HC, dann als Trainer. Nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga trug der Verein seine Heimspiele abwechselnd in der Wuppertaler Uni-Halle und der Solinger Klingenhalle aus. In beiden Städten liegen die Wurzeln des Fusionsvereins.

Später kam der moderne Düsseldorfer PSD Dome

...