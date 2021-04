Erst führten sie deutlich, dann lagen sie klar zurück - und am Ende retteten sich unermüdlich kämpfende Rhein-Neckar Löwen mit einer knappen Niederlage ins Ziel. Der Handball-Bundesligist verlor zwar am Dienstag in der European League sein Viertelfinal-Hinspiel bei Medwedi Tschechow mit 32:33 (19:15), hat aber im Rückspiel am nächsten Dienstag im Heidelberger SNP Dome alle Chancen auf die

...