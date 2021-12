Rätselraten um Löwe Palicka

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen und ihre Torhüter – das ist seit einiger Zeit keine glückliche Geschichte. Mikael Appelgren fehlt seit fast zwei Jahren nach einer Knie- und Schulteroperation, David Späth (Kreuzbandriss) fällt noch monatelang aus und zuletzt musste der zweifache deutsche Meister immer mal wieder auch auf Andreas Palicka verzichten. Mal schmerzte das Knie, mal setzte ihn ein Infekt außer Gefecht. Zuletzt beim kurzfristig ausgefallenen Bundesligaspiel gegen die Füchse Berlin weilte der Schwede noch nicht einmal in der Halle, am Sonntag (14 Uhr) beim THW Kiel wird der Schlussmann ebenfalls fehlen. Über die Gründe machten die Löwen bislang keine Angaben, was immer Raum für Spekulationen lässt.

Klar ist lediglich, dass an der Ostsee erneut Nikolas Katsigiannis und der 18-jährige Mats Grupe zwischen den Pfosten stehen werden. Nominell sind das die Löwen-Torhüter Nummer vier und fünf, was das Dauer-Drama auf dieser Position nur unterstreicht und die Außenseiterrolle der Badener noch größer macht.

Andreas Palicka fehlt den Löwen am Sonntag auch beim THW Kiel. © Binder

„Wenn man sich die Ergebnisse von Kiel und uns ansieht, wird von uns sicherlich nicht viel erwartet“, sagt Löwen-Trainer Klaus Gärtner, der „leichte Hoffnung“ auf eine Rückkehr von Linkshänder Albin Lagergren hat. Kapitän Uwe Gensheimer ist nach überstandenen Achillessehnenproblemen wieder etwas belastbarer, soll mit Blick auf das Pokalspiel am Mittwoch im Heidelberger SNP Dome gegen den TVB Stuttgart aber keine 60 Minuten spielen.

Für seinen Linksaußen-Kollegen Benjamin Helander (Knochenödem am Sprunggelenk) sieht es deutlich schlechter aus. „Er wird uns auf jeden Fall bis Jahresende fehlen“, sagt Gärtner.

