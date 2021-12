Pokal-Hammerlos für die Löwen - im Viertelfinale gegen Kiel

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben im Viertelfinale um den DHB-Pokal ein Hammerlos erwischt und müssen gegen den deutschen Rekordmeister THW Kiel antreten. Immerhin hat der Mannheimer Handball-Bundesligist am 5. oder 6. Februar Heimrecht gegen die "Zebras", nimmt aber klar die Außenseiterrolle ein. Erst am vergangenen Wochenende hatte es in der Liga eine 29:32-Niederlage an der Ostsee gesetzt. Die übrigen Begegnungen lauten: VfL Gummersbach - HC Erlangen, TBV Lemgo - TG Melsungen und Hamm oder Magdeburg - GWD Minden.

