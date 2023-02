Nächster Preis für Löwen-Spieler Juri Knorr

Mannheim. Bei der Verleihung der „German Handball Awards“ sind am Montagabend gleich zwei Preise an die Rhein-Neckar Löwen gegangen. In der Kategorie „Männer“ siegte der 22-jährige Spielmacher Juri Knorr, der gerade bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden auch als bester junger Spieler ausgezeichnet und ins All-Star-Team berufen wurde.

Als größte Nachwuchshoffnung wurde Linksaußen David Móré geehrt. Der 18-Jährige spielte bereits für die Löwen in der Bundesliga und stand auch am Sonntag beim Erfolg gegen den TVB Stuttgart in der Startformation. Bei der U-18-EM 2022 wurde der Rechtshänder ebenfalls ins All-Star-Team berufen.

Die „German Handball Awards“ sind eine Fan-Abstimmung und werden gemeinsam vom Fachportal „handball-world.news“ und dem Magazin „Bock auf Handball“ verliehen. Diesmal wurden 200 000 Stimmen abgegeben. mast