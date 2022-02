Mitten in der Saison: Löwen-Trainer Vranjes geht in "lange geplanten" Urlaub

Mannheim. Mannheim. Als Trainer hat man eigentlich nie Zeit. Oder zumindest zu wenig davon. Denn schließlich gibt es immer etwas zu verbessern. Gerade im Handball, wo es so sehr auf Kleinigkeiten und Details, auf punktgenaue Absprachen und einstudierte Automatismen ankommt. Da hilft - so banal es klingt - ganz einfach jede gemeinsame Einheit in der Halle. Vor allem, wenn ein neuer Trainer da ist, der seine eigenen Vorstellungen und in der Regel auch ein paar Defizite ausgemacht hat, denn sonst hätte er ja nicht mitten in der Saison den Job von seinem Vorgänger bekommen.

Es verwundert daher auch kaum, dass Ljubomir Vranjes seit seinem Amtsantritt bei den Rhein-Neckar Löwen Mitte Januar immer wieder auf den Faktor Zeit verweist. Erst standen ihm wegen der Europameisterschaft nicht alle Profis zur Verfügung, dann startete seine neue Aufgabe mit drei Partien in einer Woche. Kurzum: Viel einstudieren konnte man da nicht.

Die Möglichkeit dazu gäbe es aber jetzt. Am vergangenen Samstag gegen den HC Erlangen bestritten die Löwen ihr bislang letztes Ligaspiel, erst am 27. Februar sind sie wieder gegen die HSG Wetzlar gefordert. Zwei Wochen zwischen zwei Partien - das ist fraglos ein echter Luxus, sogar eine große Chance, die es einem neuen Trainer erlaubt, seine Philosophie seiner neuen Mannschaft nahezu täglich näher zu bringen. Doch das geht bei den Löwen nicht. Vranjes hat sich erst einmal in die Ferien verabschiedet, was er logischerweise nicht eigenmächtig machte, sondern was schon vor seiner Zusage bei den Löwen feststand, wie Geschäftsführerin Jennifer Kettemann betont: „Ljubo wird in dieser spielfreien Zeit einen lange vor seinem Löwen-Engagement geplanten Familienurlaub machen und im Anschluss daran die Mannschaft auf das Wetzlar-Spiel vorbereiten. Das haben wir bereits im Vorfeld seiner Amtsübernahme abgesprochen.“

Es gibt Fortschritte, aber . . .

Nun muss man wissen: Vranjes weilte im Januar zunächst als Trainer der slowenischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft und übernahm nur wenige Tage nach dem Turnier-Aus seinen Job bei den Löwen. Auch sein Arbeitsethos ist seit Jahren über jeden Zweifel erhaben. Der Schwede gilt als hochprofessioneller Arbeiter, sogar als echter Handball-Workaholic, der wirklich gar nichts dem Zufall überlässt - und der auch in seinen ersten Wochen bei den Löwen wenig schlief, wie der 48-Jährige sagt, weil er sich pausenlos Gedanken machte. Was im Ergebnis schon zu einer deutlich verbesserten Abwehr geführt hat. So viel, so gut.

Nur: Manchmal kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob etwas erklärbar (Urlaub war lange abgesprochen) ist, sondern was es für ein Gefühl erzeugt und vor allem: wie es nach außen wirkt. Erst recht, wenn zuvor auf fehlende Zeit verwiesen wurde, bislang kein Sieg gelang - auch wenn es gegen die Topteams Kiel und Berlin ging - und insbesondere der Auftritt gegen Erlangen bekannte und von Vranjes auch erkannte Schwächen im Offensivspiel offenlegte. Vor diesem Hintergrund wirkt der von Club-Seite genehmigte Urlaub dann doch eher unglücklich und sorgt für zusätzlichen Druck vor der Begegnung gegen Wetzlar.

Da der neue Löwen-Coach auf einen Assistenten verzichtet und sein Vorgänger Klaus Gärtner zwar noch für den Verein tätig ist, momentan laut Vranjes aber „hinter den Kulissen“ und „nicht mehr im Trainingsbetrieb“ tätig ist, arbeitet die Mannschaft gerade hauptsächlich mit Athletiktrainer Florian Schulz. Kettemann meint, dass sich die Pause gut dazu eigne, „an den Grundlagen für die restliche Rückrunde zu feilen“. Für den Rest bleibt offenbar noch ausreichend Zeit.