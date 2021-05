Schon zwei Sekunden vor dem Abpfiff sinkt Uwe Gensheimer in Höhe der Mittellinie auf den Boden. Keine Frage: Er ist überglücklich in diesem historischen Moment. Vor allem aber fällt eine Last von seinen Schultern. Denn an diesem 19. Mai 2013 endet nicht nur das Warten, sondern eine Leidenszeit. Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen durch einen 26:24-Erfolg über den

