Löwen-Topspiel mit Zündstoff

Magdeburg. Diese Personalie bringt noch einmal zusätzlichen Zündstoff in das Topspiel der Handball-Bundesliga. Albin Lagergren (Bild) von den Rhein-Neckar Löwen wechselt nach Informationen dieser Redaktion im Sommer 2023 zum SC Magdeburg. Beide Mannschaften stehen sich am Mittwoch (18.30 Uhr) in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gegenüber.

Bestätigung am Freitag?

Über den nahenden Abschied des Schweden aus Mannheim und das Interesse der Magdeburger hatte diese Redaktion bereits exklusiv berichtet. Beide Clubs bestätigten den Wechsel bislang nicht offiziell. Nach Informationen dieser Redaktion soll das aber noch in dieser Woche geschehen. Zuletzt war in Branchenkreisen vom Freitag die Rede.

Lagergren kam 2020 aus Magdeburg zu den Löwen, wo er zunächst nicht zu seiner Form fand. In dieser Saison entwickelte er sich aber zu einem Leistungsträger beim zweifachen deutschen Meister, das schnelle Spiel der Badener passt zu den Qualitäten des Linkshänders. Allerdings tritt der SCM genauso auf, die Parallelen zwischen den Teams sind unverkennbar.

Das sieht auch Sebastian Hinze so. „Wir ähneln uns in der Spielanlage“, sagt der Löwen-Trainer. Seine Vorgabe lautet ebenso wie die von Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: Tempo, Tempo, Tempo, weshalb die Begegnung in der Bördelandhalle mit großer Wahrscheinlichkeit auch etwas von einem Wettrennen haben wird.

Der SCM geht ein wenig ausgeruhter in diese Partie. Am Wochenende war der Club-Weltmeister spielfrei und verfolgte ganz gemütlich, wie die Konkurrenten an der Tabellenspitze reihenweise patzten. Der THW Kiel verlor sensationell gegen den TBV Lemgo Lippe, die Füchse Berlin blamierten sich beim Schlusslicht GWD Minden. Und auch die Löwen gingen beim HSV Hamburg leer aus, wenngleich Trainer Hinze beim Blick auf die Statistik immer noch nicht so ganz glauben kann, dass seine Mannschaft das Feld als Verlierer verlassen hat: „Wenn ich die nackten Zahlen sehe, ist es verrückt, dass wir nicht gewonnen haben.“

Die Löwen zwangen ihren Gegner meistens zu Würfen aus der Distanz, kamen selbst aber immer wieder aus sechs Metern zum Abschluss. Das vergrößert eigentlich die eigene Siegchance, wenn man seine Möglichkeiten dann auch nutzt – was die Badener trotz 37 erzielter Treffer nur unzureichend taten. Außerdem, merkt Hinze an, „hatten wir nicht die Torwartleistung, die uns bislang durch die Saison getragen hat“. Im „letzten Kontakt“ seien die Hamburger bei ihren Abschlüssen darüber hinaus „nicht hart genug“ angegangen worden.

Soll heißen: Der Plan stimmte, es scheiterte aber an der Umsetzung, weshalb laut Hinze die Niederlage „auf keinen Fall ein Spiel“ sei, nach dem „wir Sachen infrage stellen müssen“. Klar ist aber: Beim Meister in Magdeburg werden die Löwen sowohl ihre Chancen besser nutzen als auch das Torwartduell für sich entscheiden müssen, wenn sie etwas Zählbares mit in die Heimat bringen wollen (Bild: Binder)