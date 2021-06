Löwen starten nach Pause durch

Essen. Mit einem erst im zweiten Durchgang überzeugenden 33:23 (15:12)-Sieg bei Absteiger TuSEM Essen haben sich die Rhein-Neckar Löwen auf die abschließende Partie am Sonntag (15.30 Uhr, SAP Arena) gegen den THW Kiel eingespielt. Um dem Rekord-Titelträger die Meisterfeier in Mannheim aber noch zu vermiesen, muss der Bundesligist dann allerdings zwei Halbzeiten auf Top-Niveau spielen. Entsprechend hatten die Gelbhemden einmal mehr Luft nach oben, konnten sich aber immerhin auf David Späth im Tor mit absolut überragenden 19 Paraden und den torhungrigen Patrick Groetzki (10 Treffer) verlassen. Der Linkshänder verbesserte damit seinen bisherigen Torrekord in einer Partie und war einer der absoluten Aktivposten bei den Gelben.

David Späth erwischte in Essen einen Sahnetag und parierte wie hier gegen Niklas Ingenpass auch zwei Siebenmeter. © Pix

„Wir haben in der zweiten Halbzeit die Eins-gegen-Eins-Situationen besser verteidigt, hatten einen starken David Späth im Tor und waren dann auch vorne zielstrebiger als in der ersten Halbzeit“, erklärte Goalgetter Groetzki die klare Leistungssteigerung nach dem Wechsel, die letztlich zum deutlichen Erfolg führte. Am Ende war Trainer Klaus Gärtner ebenfalls zufrieden. „Wir haben das hier seriös abgearbeitet und letztlich auch in der Höhe verdient gewonnen. Ein rundum gelungener Auftritt“, sagte Gärtner und legte damit den Mantel des Schweigens über einige eher weniger gelungenen Szenen zu Beginn.

Schweden-Duo muss passen

Die Löwen schonten Kapitän Uwe Gensheimer, der nur zu zwei Siebenmetern antrat, und mussten in Essen auf ihr Schweden-Duo Jesper Nielsen/Albin Lagergren verzichten. Kreisläufer Nielsen machten Rückenprobleme einen Strich durch die Rechnung, Linkshänder Lagergren blieb aufgrund einer Erkältung zu Hause. Doch vor allem den Rückraumspieler hätten die Badener in der Sporthalle „Am Hallo“ gut gebrauchen können, denn dessen Stärken in der Abwehrarbeit fehlten dem Favoriten gleich im ersten Durchgang. Zwar nutzten die Löwen den ein oder anderen technischen Fehler des Absteigers zu Schnellangriffen und lagen vom Start weg immer in Führung, aber den Essenern wurde das Tore schießen mit einer schludrigen Passivität in der Abwehr viel zu leicht gemacht.

So hatte auch die 7:4-Führung (11.) noch keinen richtungsweisenden Charakter, beim 8:8 (19.) war Essen wieder auf Augenhöhe. Und hätte der junge Späth im Löwen-Tor nicht so einen guten Tag erwischt, wären die Löwen vielleicht mit einem ganz anderen Spielstand in die erste Auszeit. „Der David rettet uns immer wieder den Hintern“, führte Trainer Klaus Gärtner seinem Team lautstark vor Augen, was sonst alle gesehen hatten und mit der Angriffsleistung war der Coach ebenfalls nicht zufrieden.

Anfänglicher Standhandball

„Da ist zu wenig Bewegung, wir müssen mit mehr Anlauf in die Zweikämpfe“, monierte Gärtner den Standhandball im Rückraum, wo beispielsweise Lukas Nilsson und Romain Lagarde keine Akzente setzen konnten, auf der rechten Seite agierte Niclas Kirkeløkke wie auch in der Abwehr zwischen fahrlässig und unglücklich. Auf Bundesliga-Spitzenniveau agierte neben Späth sonst eigentlich nur Patrick Groetzki, der bis zur Pause bereits acht Tore auf dem Konto hatte und sich dabei nur einen einzigen Fehlwurf leistete.

Aus der Kabine kamen die Löwen dann weitaus konzentrierter und stellten nach dem 17:14 (35.) die Weichen. Mit einer 4:0-Serie zogen die Mannheimer innerhalb von nur drei Minuten auf 21:14 davon (38.) und kamen danach nicht mehr in Gefahr. Zwar versuchte es Essen, das in der nächsten Spielzeit die Bundesliga-Rückkehr angepeilt hat, nun mit einer offensiveren Abwehr und konnte beim 22:27 (52.) das Ergebnis nochmals etwas freundlicher gestalten. Am Ende standen sich die Westdeutschen aber selbst etwas im Weg, weil sie selbst aus den aussichtsreichsten Positionen immer wieder an Späth scheiterten und dem 19-jährigen Abiturienten eine fast schon beängstigende Fangquote von 45 Prozent bescherten.

Die daraus resultierenden Ballgewinne münzten die Löwen nun konsequent in eigene Möglichkeiten um und schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, was nicht ganz dem Spielverlauf entsprach. Doch damit wollten sich die Badener nicht beschäftigen, sondern genossen wie David Späth den Moment. „Das hat unheimlich viel Spaß gemacht“, freute sich der Youngster.

