Löwen sind Spitzenreiter

Berlin/Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Der zweifache deutsche Meister war am Wochenende zwar selbst gar nicht im Einsatz, profitierte aber von der 29:34 (11:15)-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters Füchse Berlin beim SC Magdeburg.

Die Mannheimer weisen bei Punktgleichheit mit den Berlinern (beide 37:7) die bessere Tordifferenz auf. Magdeburg verfügt bei zwei Spielen weniger als Tabellenvierter über 33:7 Zähler und hat damit ebenfalls weiter beste Chancen auf die Meisterschaft. Bei acht Minuspunkten steht der THW Kiel, der überraschend sein Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig mit 31:34 verlor.

„Wir haben den Grundstein für den Erfolg in der Abwehr gelegt. Das war phänomenal, fantastisch. In der zweiten Halbzeit haben wir uns in einen Rausch gespielt. Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, wenn wir nicht angefangen hätten, das Spiel zu verwalten“, sagte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert nach dem Erfolg über Berlin. Bester Werfer beim Sieger war Kay Smits mit zehn Toren. dpa/mast