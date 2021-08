Löwen patzen im ersten Test

Bietigheim. Knapp zwei Wochen nach Beginn der Saisonvorbereitung haben die Rhein-Neckar Löwen ihr erstes Testspiel verloren. Der Handball-Bundesligist unterlag am Freitag beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim mit 29:33 (17:16). Philipp Ahouansou (Bild, gelbes Trikot) war mit acht Treffern bester Torschütze der Mannschaft von Trainer Klaus Gärtner, dem lediglich 13 Spieler zur Verfügung standen. Mit der talentierten Nachwuchskraft David Späth war sogar nur ein Torwart dabei. Es fehlten fünf Olympia-Teilnehmer. Neuzugang Juri Knorr und Kreisläufer Jannik Kohlbacher steigen nach ihrer Rückkehr aus Tokio am nächsten Donnerstag ins Training ein, am 16. August folgen Uwe Gensheimer, Albin Lagergren und Andreas Palicka. Ein wenig Sorgen bereitet nach wie vor Schlussmann Mikael Appelgren. Nach einjähriger Verletzungspause ist der schwedische Ausnahmekeeper immer noch nicht wieder voll belastbar.

Löwen: Späth – Helander (4/1), Gislason (1), Groetzki (3) – Ahouansou (8), Schmid (2/1), Kirkeløkke (3) – Abutovic, Patrail (1), Nilsson (2), Zacharias (1), Diocou (4), Blum. / mast